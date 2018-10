Der chinesische Philosoph Konfuzius steht im Ruf, besonders weise gewesen zu sein, womöglich war er aber auch ein bisschen weltfremd. Aus heutiger Sicht etwas wunderlich lesen sich zumindest seine Ausführungen zum Thema Bauen. "Das erste Haus", doziert Konfuzius, "baust du für deinen Feind, das zweite für deinen Freund und das dritte, das baust du für dich selbst."

Neuzeitliche Bauherren dürfen an dieser Stelle hysterisch kichern. Bei den meisten Normalsterblichen reichen Geld, Zeit und Nerven mit Ach und Krach gerade einmal für eine Immobilie. Und wer nicht hellwach an Planung, Bau und Kontrolle geht, den kann schon leicht Bau Nummer eins um Kopf und Kragen bringen.

Etwa die Hälfte aller Neubauten von Ein- und Mehrfamilienhäusern weisen Baumängel auf, und kleine Probleme gibt es am Bau praktisch nicht: Laut dem Institut für Bauforschung (IFB) beliefen sich schon im Jahr 2013 die durchschnittlichen Schadenssummen am Bau auf fast 67.000 Euro, einen Betrag, der Bauherren leicht an den Rand