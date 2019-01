Zu Silvester ist es auch bei den Deutschen Brauch, mit Böllern und Raketen stundenlang einen Höllenlärm auf den Straßen zu veranstalten. Das ist für uns Araber etwas verwirrend. Wir haben die Deutschen kennengelernt als ein ausgesprochen leises Volk. In der Öffentlichkeit, in den Familien, auf dem Arbeitsplatz, im Fernsehen: Man spricht leise und feiert leise, zumindest verglichen mit den eher lauten Arabern. An Silvester aber scheinen die Deutschen die Zurückhaltung, die ihren Alltag das Jahr über geprägt hat, durch lauten Lärm zu kompensieren.

Für manche Syrer ist die Böllerei auch irritierend, weil wir solchen Lärm mit dem Krieg assoziieren. In unserer Heimat gibt es neben Böllern und Raketen leider auch viele echte Geschosse, die durch die Luft fliegen, und viele Menschen schießen zu Silvester mit ihren Kalaschnikows in den Himmel, was nicht ungefährlich ist. Die Kinder in Syrien können das schon am Geräusch auseinanderhalten: Sie erkennen, ob es sich um ein Gewehr oder einen Knallfrosch