Es ist nur ein unbezahltes Praktikum. Und trotzdem ist es eine Chance für Awat Rashid, in die deutsche Arbeitswelt einzusteigen. Er soll Wagen waschen in einer Firma, die für einen großen Autohändler die Fahrzeuge reinigt. In seiner Heimat Irak war er selbst Chef einer Autowaschanlage, er kennt den Job also, wenn auch von oben.

Awat Rashid ist im Frühjahr 2017 schon anderthalb Jahre in Deutschland, er sehnt sich nach einer echten Beschäftigung, aber er kann kein Deutsch und versteht nicht, was die Kollegen ihm auftragen. Rashid weigert sich, die Wagen zu rangieren, weil er keinen deutschen Führerschein hat. Dass er den auf einem Privatgrundstück nicht braucht, hat er nicht begriffen. Nach zwei Wochen bitten die Kollegen den Chef, es bei dem Praktikum zu belassen, obwohl dieser dringend neue Leute sucht.