Wie viel Geld macht glücklich?

Werner Schuering/ DER SPIEGEL

Die Britin Hammond, 45, hat Psychologie studiert, weil sich da "alles um den Menschen dreht" - und um Wissenschaft, die perfekte Kombination, so schien es ihr. Als sie begann, sich mit der Psychologie des Geldes zu befassen, fand sie Studie um Studie zum Thema, eine spannender als die andere - und so beschloss Hammond, die an dem Londoner Ableger der Boston University lehrt, den Stand der Forschung in einem Buch zusammenzufassen. Das Geld, das sie damit verdient, wird jetzt wohl zum Teil in Gartencenter fließen: "Ich kann nicht widerstehen - da gebe ich immer mehr aus als geplant."