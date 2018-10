Der Deutsche Historikertag hat sich in diesen Tagen unter dem Motto "Gespaltene Gesellschaften" viel mit Migration beschäftigt. Hochgeschwender, 56, ist Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

SPIEGEL: Herr Professor Hochgeschwender, die USA gelten als die Einwanderungsnation schlechthin. Millionen Europäer wanderten im 19. Jahrhundert dorthin aus. In den vergangenen drei Jahren kamen mehr als fünf Millionen Menschen nach Deutschland. Beides war ungesteuert. Haben wir hierzulande amerikanische Verhältnisse?

Hochgeschwender: Es gibt zahlreiche Parallelen: Schon damals kamen die meisten Menschen aus ökonomischen Gründen, und die Löhne in den USA lagen deutlich höher als in Europa. Die Suche nach politischer Freiheit war demgegenüber zweitrangig. Und wie heute auch machten sich viele falsche Vorstellungen, wie leicht es sei, im Ankunftsland reich zu werden.