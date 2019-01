Was mussten sich Touristen schon vorwerfen lassen: Sie störten das soziale Gefüge europäischer Städte, seien mitverantwortlich für zu viel CO2 in der Luft und zu viel Sonnenmilch in den Meeren – nun bringen sie auch noch die klassische Musik in Gefahr. Nach einem für ihn desaströsen Elbphilharmonie-Konzert zu den Ursachen befragt, kam Jonas Kaufmann, eigentlich der Publikumsheld unter den deutschen Opernsängern, in der Hamburger Lokalpresse schnell auf die Zuhörer im Saal zu sprechen. Die seien "wohl immer noch auch der Wirkung des Konzerthauses als Touristenmagnet geschuldet".

Wo Touristen sind, könnte folgern, wer Kaufmann reden hört, da weiß man sich nicht zu benehmen, krakeelt, wechselt mitten im Konzert den Platz oder geht ganz aus dem Saal. Schlicht deswegen, weil es einem nicht gefällt.

So zumindest war es Mitte Januar, als Kaufmann im Großen Saal der Elbphilharmonie zusammen mit dem Basler Sinfonieorchester Gustav Mahlers "Lied von der Erde" aufführte. Kaufmanns Worte machten Schlagzeilen,