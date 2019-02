Der Porsche der Zukunft ist noch so geheim, dass er nicht ohne Tarnung auf die Straße darf. Zwei falsche Auspuffrohre kleben am Heck, eine grüne Euro-4-Plakette an der Frontscheibe. Alles nur Fake, um Wettbewerber zu verwirren: Im Innern des schwarzen Gefährts verbergen sich weder Verbrennungsmotor noch Einspritzanlage, sondern zwei Elektromotoren, dazwischen eine schwere Batterie.

Bisher ist es nur ein Testwagen, ein sogenannter Erlkönig, der unauffällig vor dem Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach bei Stuttgart parkt. Doch schon Ende 2019 soll Porsches erstes Elektroauto auf den Markt kommen – und die Marke von Grund auf verändern.

Selbst für die zuständigen Ingenieure ist das neue E-Mobil ein Kulturschock. Seit der Präsentation des ersten Sportwagens vor 70 Jahren stand Porsche für protzige Verbrennungsmotoren, die laut röhrten, wenn man aufs Gas drückte. Schlechte Abgaswerte und ein hoher Spritverbrauch gehörten quasi zur DNA der Marke. Das neue Modell Taycan fährt nun ohne Abgase