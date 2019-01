Elizabeth Warren hat eine Botschaft, aber es fällt schwer, den Blick von der Küche hinter ihr abzuwenden. Die demokratische Senatorin aus Massachusetts steht dort, in ihrer Küche, und erklärt, warum sie US-Präsidentin werden möchte, also werden wir sie von nun an jahrelang sehen und hören – aber wer kann sich darauf schon konzentrieren? Die Flächen neben und hinter ihr sind blitzblank geputzt. Die Schränke sind verschlossen, die Keksdose ist mit Bedacht neben einer Obstschale platziert. Nichts wirkt besonders teuer, es gibt keine Gimmicks und keine Gadgets, nicht einmal eine Espressomaschine ist im Bild. Eine einzige Tasse steht herum. Würde jemand spontan klingeln und die Küche betreten, wäre diese eine Tasse vermutlich ihr Vorwand, sich auf sympathische Weise für "das Chaos in der Küche" zu entschuldigen.