Zwei Tage nach seiner größten Niederlage sitzt Elmar Brok im Brüsseler Europaparlament und reißt einen Witz. Er habe ja den Verdacht, sagt er, dass seine Frau die ganze Sache eingefädelt habe. "Damit ich künftig mal mehr zu Hause bin."

Anfang der Woche hatte ein unbekannter Landtagsabgeordneter den erfahrenen Parlamentarier von einem sicheren Listenplatz für die Europawahlen verdrängt. Nun ruft das mögliche Karriereende für den Brüsseler Politik-Dino völlig unterschiedliche Reaktionen hervor. Während in Brüssel viele seiner Parteifreunde schockiert sind und ihn zum Kämpfen ermuntern, hält sich das Mitleid bei vielen Parteifreunden in der Heimat in engen Grenzen. Für sie ist Brok, 72, in vielerlei Hinsicht ein Politiker, der aus der Zeit gefallen ist.

Der Mann mit dem Walrossschnauzer gilt als einer der letzten Vertreter einer Politikergeneration, die vielen schon ausgestorben schien. Brok konnte gleichermaßen gut mit Helmut Kohl und Angela Merkel, und so manche Brüsseler Karriere nahm erst