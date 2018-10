Auf einem kahlen Hügel 20 Kilometer außerhalb der eritreischen Hauptstadt Asmara steht ein lehmverputztes Häuschen, das wie eine Bauhütte aussieht. Von hier aus regiert Präsident Isaias Afwerki sein kleines Land. Niemand wagt es, ihn dabei zu stören. Er zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Manchmal lässt er einen seiner Minister antanzen. Ausländische Besucher empfängt er fast nie.

"Er lebt wie ein Mönch", heißt es unter Vertrauten.

An einem kühlen Morgen Ende August bietet sich eine der seltenen Gelegenheiten, diesem Mann zu begegnen, und das liegt an einem Bauernsohn aus dem Allgäu, dem er eine Audienz gewährt hat. Es ist der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller. Müller will Hilfe anbieten. Und er will verhindern, dass weiterhin Zehntausende Eritreer nach Europa flüchten. Die Zeiten sind günstig.