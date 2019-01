SPIEGEL: Herr Professor Hirschfelder, neuerdings interessieren sich Historiker und Kulturwissenschaftler verstärkt für die Geschichte des Essens. Warum ist es für die Geschichtsforschung interessant, was die Menschen einst aßen?



Gunther Hirschfelder: Was früher auf den Tisch kam, ist ja erst einmal als solches spannend. Aber damit ist ganz direkt auch eine andere Frage verbunden: Wie Nahrung erzeugt, angebaut, verteilt wurde; warum bestimmte Nahrungsmittel in Mode kamen, wie man auf Hungerzeiten reagierte – all das war im Lauf der Geschichte immer eng verbunden mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Wechselwirkungen sind oft viel enger, als man zunächst vermuten würde.

Wo hat der Faktor Ernährung sich denn besonders drastisch ausgewirkt?

Er war von Anfang an entscheidend. Man kann sogar sagen, Ernährung brachte den Menschen hervor.

Das müssen Sie erklären!

Die Frühmenschen lernten, sich mehr Eiweiß- und Fettquellen zu erschließen, erst dadurch wurde ihr Hirn überhaupt