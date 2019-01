Vor Kurzem brachte unser Sohn aus der Schule eine Einladung mit nach Hause. Die Klasse, hieß es, nehme an einem Zirkusprojekt teil. An einem Vormittag würden die Kinder für drei Stunden einen Zirkus besuchen, der sein Zelt auf einer Wiese neben dem Fußballplatz aufgeschlagen habe. Die Artisten würden Kunststücke mit ihnen einüben. Am selben Abend könnten wir, Eltern, Geschwister und Großeltern, die Kunststücke in einer Aufführung "bewundern", so stand es dort, Eintrittspreis: sieben Euro.

Mein Sohn ist zehn Jahre alt. Seit dem Sommer besucht er die vierte Klasse, er spielt Fußball im Verein und Geschicklichkeitsspiele am Computer; soweit wir mitbekommen haben, kann er weder zaubern noch jonglieren. Wir waren also gespannt. Das Wort "Zirkus" hat einen magischen Klang, es weckt Erinnerungen an Kindheitsnachmittage in der Manege, an Feuerschlucker und Clowns. Wer in einem Zirkus auftritt, braucht Mut und Geschicklichkeit, das Projekt, dachten wir, sei allemal gut für das Selbstbewusstsein.