Zuboff, 66, emeritierte Professorin der Harvard Business School, ist eine der profiliertesten Analytikerinnen der digitalen Moderne. In ihrem neuen Werk "Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus", das am 4. Oktober auf Deutsch erscheint, stellt sie die Frage, ob es in der Welt der Hightech-Giganten und der intelligenten Maschinen überhaupt noch eine Heimat für den Menschen geben kann.

SPIEGEL: Frau Zuboff, Sie widmen Ihr Buch, unter anderen, dem verstorbenen Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen", Frank Schirrmacher, mit dem Sie eine intellektuelle Freundschaft verband. Wie kam es dazu?

Zuboff: Ach, Frank! Es begann mit einer Nachricht, die er mir schrieb, das muss 2011 gewesen sein. Er sagte, dass er auf mein Buch "In the Age of the Smart Machine" ("Im Zeitalter der intelligenten Maschine") gestoßen sei. Es war 23 Jahre zuvor erschienen, und er meinte, das Buch habe so viele künftige Entwicklungen vorhergesehen – wie mir das bloß gelungen sei. Ich hatte seinen Namen noch nie gehört.