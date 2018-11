Ottmar Edenhofer ist einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Er leitet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sowie das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Bis 2015 war er in leitender Funktion an den Berichten des Weltklimarats beteiligt. Christoph Schmidt ist seit fünf Jahren Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“). Er leitet das RWI-Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, das sich besonders mit Energiepolitik beschäftigt.

SPIEGEL: Herr Edenhofer, Herr Schmidt, damit Deutschland seine Klimaziele erfüllt, wollen Sie die Preise im Europäischen Emissionshandel anheben und die Abgaben auf fossile Energieträger wie Diesel oder Benzin erhöhen. Zahlen die Deutschen nicht schon genug Steuern?