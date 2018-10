Wie viele Migranten neige ich zur Überassimilation. Als ich in den USA war, dauerte es vier Wochen, bis eine Amerikaflagge an der Veranda hing. Nach einem Jahr fand ich George W. Bush toll, der damals regierte, und erklärte meine Sympathie für die Republikaner.

Jetzt lebe ich in Bayern. Der Freistaat ist, aus Hamburger Sicht, die USA Deutschlands: seltsame Menschen, wilde Sitten und eine Regierung, deren Wirken man mit Kopfschütteln verfolgt. Ich hingegen habe mich angepasst. Ich sage "Grüß Gott", wenn ich die Bäckerei betrete, und ich verabschiede mich mit einem herzlichen "Pfiat di", wenn ich das Geschäft verlasse. Irgendwo habe ich auch eine Lederhose, die ich gleich nach meinem Umzug erstanden habe.

Die meisten Menschen, die nichts mit der CSU am Hut haben, regt es auf, wenn man Bayern und die CSU in eins setzt. In Wahrheit aber verdankt Bayern die Ausnahmestellung, die es unter den Bundesländern einnimmt, der Stärke seiner Regierung.

Wäre es an mir gewesen, für die CSU Wahlkampf zu machen,