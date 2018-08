Es war Nacht, als der Mann den Bahnsteig erreichte. Er wollte seine Tochter abholen, sie trampte von Leipzig nach Nürnberg. Von dort wollte sie die S-Bahn in ihre Heimat Amberg in der Oberpfalz nehmen. Gegen 23 Uhr sollte sie ankommen. Doch ihr Vater wartete vergeblich, am Bahnsteig war keine Sophia.

Also wählte der Mann am nächsten Morgen den Notruf. Er wolle seine Tochter vermisst melden, sagte er. "Vielleicht ist sie betrunken", soll der Polizist während des Gesprächs gesagt haben. Gegen Mittag solle er auf die Wache kommen, dann werde man die Anzeige aufnehmen.

Sechs Tage später fand man in Spanien ihre Leiche.