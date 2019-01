SPIEGEL: Eine bestimmte Trinkampulle mit 2,5 Gramm Kollagen soll die Hautalterung von innen aufhalten. Was ist davon zu halten?



Wolff: Nichts. Kollagen ist ja ein Protein aus dem Bindegewebe von Tieren, da kann man genauso Schweinesülze essen.

SPIEGEL: Der Hersteller suggeriert, das tierische Kollagen würde die eigene Kollagen-Produktion verbessern und auf diese Weise zu weniger Falten am ganzen Körper führen.

Wolff: Das ist absolute Volksverblödung. Proteine - und damit auch Kollagen-Stücke aus irgendwelchen Schlachtabfällen - werden im Verdauungstrakt in ihre Bestandteile zerlegt: also in Aminosäuren. Diese verwertet der Körper dann je nach Bedarf. Ich sehe hier eine irreführende Werbeaussage nach dem Motto: Trink Kollagen und deine Haut wird schöner! Da könnte ich auch sagen: Iss Fischmehl und du schwimmst schneller! Am meisten ärgert mich dabei, dass die Leute jeden Tag ungefähr drei Euro für ein stark beworbenes Produkt ausgeben, das meiner Ansicht nach absolut unwirksam ist.