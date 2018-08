SPIEGEL: Herr Longo, was haben Sie heute gegessen?

Longo: Noch gar nichts. Hier in Los Angeles ist es neun Uhr morgens, und ich muss meine zwölfstündige Fastenzeit einhalten. Und ich muss noch trainieren: 40 Minuten gegen einen schweren magnetischen Widerstand radeln. Das mache ich jeden zweiten Tag.

SPIEGEL: Respekt.

Longo: Danke. Ich rate jedem, der sich beim Sportmachen unabhängig vom Wetter machen will, sich so ein Trainingsfahrrad anzuschaffen. Manchmal nehme ich an Meetings teil, während ich darauf trainiere. Das finde ich praktisch. Und man hat keine Ausrede mehr.