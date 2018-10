Sie wollen nicht gesehen werden, deswegen treffen sie sich nicht im Regierungsviertel, sondern im Westen Berlins. Sie, das sind Bundestagsabgeordnete von FDP und Grünen, rund ein Dutzend von ihnen, die etwa alle sechs Wochen zusammenkommen. Lebensstern nennt sich die Gruppe, angelehnt an den Namen der Bar, in der sie sich trifft, direkt über dem Café Einstein in der Kurfürstenstraße. Die Lebenssternler wollen vorbereiten, was vor einem Jahr gescheitert ist: ein Regierungsbündnis im Bund, an dem zum ersten Mal Liberale und Grüne beteiligt sind.

Es sind überwiegend jüngere, pragmatische Vertreter beider Parteien. Die Vize-Fraktionschefs Stephan Thomae und Katja Suding sowie die Parlamentarischen Geschäftsführer Florian Toncar und Stefan Ruppert etwa sind für die FDP dabei; bei den Grünen sind es unter anderen die Vize-Fraktionsvorsitzenden Konstantin von Notz und Oliver Krischer, die Parlamentarische Geschäftsführerin Franziska Brantner und Dieter Janecek, Sprecher für digitale Wirtschaft.