Das Atmen fiel ihm schwer, er hatte Herzrasen und konnte sich kaum bewegen. Er wog 320 Kilogramm und schwebte in Lebensgefahr. Wolfgang*, Anfang 30, wählte die 112. Wochenlang hatte er sein Schlafzimmer in Berlin-Reinickendorf kaum verlassen und nur eine Person gesehen: seinen Lebensgefährten. Nun standen 16 Feuerwehrleute und ein Notarzt um sein Bett.



Der Großeinsatz vor mehr als elf Jahren rettete ihn. Der Mann, der damals von Feuerwehrleuten aus dem Haus getragen wurde, hat sich halbiert. Wolfgang wiegt heute 160 Kilogramm. Immer noch ist er übergewichtig, aber für ihn ist es ein ganz neues Leben. Er kann wieder die Dinge tun, die ihm Spaß machen. Auto fahren, in der Stadt bummeln, Freunde treffen.

Warum isst ein Mensch so viel? Warum lässt er sich so lange füttern, dass er am Ende nur noch vor sich hinvegetiert? Warum alarmiert er erst den Notarzt, als es fast zu spät ist? In einem Café in Hannover erzählt Wolfgang, rotblondes Haar, schwarz lackierte Fingernägel, seine Geschichte. Eine Geschichte von Liebe, Macht und Angst.