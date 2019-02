Ich bin jetzt 54, dies zur Orientierung. Morgens federe ich nicht mehr aus dem Bett, sondern rappele mich auf. Die ersten Schritte treppab sind steif, und bis meine Bewegungen halbwegs geschmeidig werden, brauche ich inzwischen fast so lange wie früher nach einer durchzechten Nacht. Vielleicht bin ich deshalb morgens am liebsten der Erste der Familie. So sieht niemand, wer da im Morgengrauen zur Kaffeemaschine stakst.

Tagsüber wird es besser, aber so richtig gut auch nicht. Ich muss mich konzentrieren, um kerzengerade zu stehen. Die Hüfte zwickt, die Schritte sind kürzer geworden, ich fürchte, mein Gang hat etwas dezent Schleppendes bekommen. Ich lasse mich in den Bürostuhl plumpsen, wenn keiner schaut, und stemme mich empor, wenn ich aufstehen möchte.

Joggen reicht nicht mehr, um fit zu bleiben

Längeres Sitzen nervt, längeres Stehen noch mehr. Egal, ob in Beruf oder Freizeit. Die Kartenwahl für das Udo-Lindenberg-Konzert dreht sich nicht vorrangig um die Frage, wo man am besten sieht und