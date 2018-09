SPIEGEL: Forscher aus Großbritannien und Finnland haben bei Proben am Flughafen von Helsinki in Gepäckwannen des Sicherheits-Check-in Viren gefunden, die Infekte der Atemwege auslösen können. Wie groß ist die Gefahr?



Egert: Aus mikrobiologischer Sicht muss man das durchaus ernst nehmen. Kollegen haben auch auf Klapptischen im Flugzeug vergleichsweise hohe Keimdichten gemessen. Man muss allerdings wissen: In absoluten Zahlen ist das nicht so furchtbar viel. Jedenfalls nichts, was mir Angst macht. Die größte Gefahr geht sicher nicht von solchen Oberflächen aus.

SPIEGEL: Sondern?

Egert: Von uns Menschen! Wenn beim Check-in jemand mit einer Grippe in der Schlange steht und Ihnen beim Niesen Millionen seiner Influenzapartikel ins Gesicht pustet, dann hat das schon eine fulminante Wirkung. Deshalb rate ich jedem: Meide Menschenansammlungen am Flughafen, und steig ruhig als Letzter in den Flieger, wenn du gesund bleiben willst!