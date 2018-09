Ein paar Tage nachdem es in Chemnitz wieder ruhig geworden ist, am ersten Montag im September, betritt in Erfurt, 150 Kilometer weiter westlich, Ronny Bliefert sein Büro, um Gutes zu tun für Menschen, die aus fremden Ländern kommen. Es ist nicht so, dass Bliefert ein besonders weites Herz für diese Menschen hätte. Es hat sich eher so ergeben.

Bliefert hat Zimmermann gelernt, als Bauingenieur gearbeitet, seine eigene Firma gehabt, aber damit lief es irgendwann nicht mehr rund, und er musste noch mal neu anfangen. Jetzt ist er 41 Jahre alt und in der Zeitarbeitsbranche. Sein aktueller Arbeitgeber ist die Geat AG in Erfurt; hier ist er Niederlassungsleiter und beschäftigt Menschen, die er an Firmen verleiht. Das Besondere an Blieferts Job ist, dass diese Menschen fast ausschließlich Flüchtlinge sind.