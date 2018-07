Eine Frau schreibt einen Text, der für Empörung sorgt. Die Meinung, die sie darin vertritt, gilt in einem Teil des politischen Spektrums als so anstößig, dass bei der Zeitung, für die sie arbeitet, wütende Beschwerden eingehen. Es gibt Boykottaufrufe gegen das Blatt. Die Frau selbst erhält Drohungen und Hassmails. Im Netz wird ein Umfragespaß platziert, ob man auf sie und ihre Kollegen schießen solle. Eine knappe Mehrheit der Teilnehmer entscheidet sich dagegen. Ein Mann, ebenfalls Journalist, schreibt auf Twitter, er wünschte, man würde der Redakteurin brühenden Kaffee ins Gesicht schütten. Der Tweet wird vielfach geteilt und gelikt.

Was wäre die Reaktion der aufgeklärten Öffentlichkeit, wenn es sich bei der Frau um eine Journalistin handeln würde, die in ihrem Text für, sagen wir, die bedingungslose Aufnahme aller Flüchtlinge aus Afrika eingetreten wäre? Wir würden darüber diskutieren, wie verroht der Diskurs ist und welche unheilvollen Kräfte die sozialen Medien freisetzen. In den feministischen