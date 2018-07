Wolfgang Grupp, 76, hatte noch Glück. Er kam wenigstens ans Ziel. Der schwäbische T-Shirt-Hersteller ("Trigema") hielt Mitte Juni einen Vortrag in Berlin. Weil sein Eurowings-Flug verspätet war, mussten 400 Zuhörer über eine Stunde lang auf ihn warten. Auch sein Rückflug startete nicht pünktlich. Grupp war stocksauer und schrieb einen dementsprechend formulierten Brief an Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. Er werde die Lufthansa und ihre Tochter künftig meiden, kündigte Grupp an, und auf innerdeutschen Strecken lieber die Bahn und das Auto benutzen. Oder seinen Firmenhubschrauber.

Diesen Luxus werden sich viele Reisende in diesem Sommer auch wünschen – um dem Chaos im Luftverkehr zu entkommen. Dass Flüge verspätet sind oder gestrichen werden, gab es in der Hochsaison schon immer. Schließlich wird in dieser Zeit das meiste Geld verdient, und das Verbindungsnetz ist enger geknüpft als im Herbst oder im Winter. Da kann es an der einen oder anderen Stelle schon mal reißen. Doch so