Essay von Francis Fukuyama

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein dramatischer Wandel in der Weltpolitik vollzogen. Zwischen den frühen Siebzigerjahren und der ersten Dekade dieses Jahrhunderts erhöhte sich die Anzahl der Demokratien von rund 35 auf über 110. Im selben Zeitraum vervielfachte sich der weltweite Ertrag an Gütern und Dienstleistungen, das Wachstum dehnte sich auf fast alle Regionen der Erde aus. Der Anteil der unter extremer Armut leidenden Menschen verringerte sich: von 42 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 1993 auf 18 Prozent im Jahr 2008.

Aber nicht alle haben von diesen Änderungen profitiert. In vielen Ländern, besonders in den wohlhabenden Demokratien, erhöhte sich gleichzeitig die wirtschaftliche Ungleichheit. Der zunehmende Umfang von Handel und Finanzgeschäften sowie die erhöhte Mobilität der Bevölkerung stifteten außerdem Unruhe. In Entwicklungsländern fanden sich Dorfbewohner, die zuvor nicht einmal einen Stromanschluss gehabt hatten, plötzlich in Großstädten