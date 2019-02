Nach der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten ist ein Begriff in den Mittelpunkt der politischen Debatte gerückt, der Jahrzehnte vorher nur in der Peripherie existierte: Identitätspolitik. War die Fixierung auf die Rechte von Minderheiten schuld, dass die Demokraten die Wahl verloren hatten? Identitätspolitik war es aber auch, was Donald Trump selbst betrieb: der Appell an den verletzten Stolz einer weißen Mittel- und Unterschicht, die sich vergessen fühlte.

Es ist die Einführung der Psyche und des Gefühls in die Politik: Ich fühle mich als ein bestimmtes, eng eingegrenztes Subjekt, und ich verlange, dass der politische Prozess das berücksichtigt. Das Bild, das jeder einzelne Mensch von sich selbst hat, ist möglicherweise stärker als jede andere politische Motivation. Die Betonung der Identitätspolitik zeigt sich bei der Linken in der Political Correctness, auf der anderen Seite im Rechtspopulismus. In jedem Fall führt sie zu Tribalismus, wie das in den USA seit Neustem genannt wird, zur Aufsplitterung der Gesellschaft in unzählige Untergruppen, die den demokratischen Prozess erschweren oder unmöglich machen.