Francis Fukuyama, 65, wurde mit seinem 1992 erschienenen Buch "Das Ende der Geschichte" bekannt und zählt seither zu den meistbeachteten US-amerikanischen Intellektuellen. Sein neues Buch "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment” ist gerade in den USA erschienen. Fukuyama ist seit September Mitglied der "Kommission für Information und Demokratie" der Organisation "Reporter ohne Grenzen".



SPIEGEL: Vor gut 25 Jahren priesen Sie die Demokratie als Sieger über alle anderen politischen Systeme, heute beschreiben Sie in einem neuen Buch die weltweite Krise der Demokratie. Ist das eine späte Selbstkritik?