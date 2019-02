Im Juni 1947 schreibt Alexis, ein Kind aus dem Madrider Arbeiterviertel Lavapiés, einen Brief an Eva Perón: "Liebe Señora Eva Perón, vor sechs Jahren wurde mein Vater erschossen. Nun wollen sie meine Mutter hinrichten. Helfen Sie mir bitte, damit ich nicht als Waise aufwachsen muss."

Eva Perón ist die Frau des argentinischen Präsidenten, weltweit gefeiert als Heldin der Armen, sie besucht Spanien, winkt jubelnden Massen zu. Alexis' Mutter sitzt in einer Todeszelle des Madrider Frauengefängnisses Las Ventas. 29 Jahre alt, auf einem Auge blind. Sie ist Kommunistin. An Alexis' Geburtstag haben sie sie abgeführt. Zum ersten Mal in seinem Leben unterschreibt Alexis mit seinem vollen Namen: Alexis Mesón Doña, setzt sein Alter darunter: neun.

Eva Perón wird ihm nie antworten. Aber sie wird den Brief lesen, und sie wird nicht untätig bleiben.

An seinen Vater erinnert sich Alexis kaum, er war drei, als sie ihn erschossen. Seine Mutter ist eine der letzten Frauen, die die Richter des Diktators Francisco