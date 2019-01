Kamera eins zeigt den Innenhof des Theaters am Goetheplatz in Bremen. Es ist kurz nach 17 Uhr, der Platz liegt im Halbdunkel. Erst geht eine Frau durchs Bild, dann rollt ein Lieferwagen heran. Drei Männer steigen aus, Handwerker einer Klempnerei aus Papenburg. Sie hantieren an ihrem Wagen, während hinten Frank Magnitz ins Bild wandert, AfD-Bundestagsabgeordneter, die Hände in den Jackentaschen.

Drei Männer mit Kapuzen folgen Magnitz mit etwas Abstand, zwei nebeneinander, der dritte dahinter. Auf Höhe der Kamera vermummen sie ihre Gesichter mit Pullovern oder Schals. Einer gibt ein Handzeichen. Dann laufen sie los.

Was dann geschieht, der brutale Angriff, der das Land schockiert, wird nach SPIEGEL-Informationen von einer zweiten Kamera dokumentiert. Ein Mann mit weißen Turnschuhen springt dem AfDPolitiker von hinten ins Kreuz, den Ellenbogen voran. Auf der Videoaufnahme sind die leeren Hände des Angreifers zu sehen – da ist keine Schlagwaffe. Der Angreifer versetzt Magnitz einen heftigen Schlag,