Ein Sonntag Anfang Dezember, 16.08 Uhr, Frank-Walter Steinmeier rauscht in einen kleinen Konferenzraum des Pekinger Grand-Hyatt-Hotels. Ein paar Journalisten sind da, in der Mitte ist eine Kamera aufgebaut. Der Bundespräsident steuert einen Punkt auf dem Teppich an, von dem aus er geradeaus in die Linse blicken kann. "Stets aufnahmebereit", ruft Steinmeier.

Es ist der fünfte Tag seiner Chinareise, in Deutschland hat bislang niemand so richtig mitbekommen, dass er überhaupt weg ist, aber es steht noch ein Treffen mit Xi Jinping aus, dem chinesischen Staatschef. Um die großen Fragen soll es gehen, den freien Handel und die Menschenrechte, für einen Moment wird Steinmeier mal wieder mittendrin sein im Zentrum der Weltpolitik, deshalb die Filmaufnahme.

Vielschichtig und komplex sei das Verhältnis zwischen Berlin und Peking, beginnt Steinmeier.

"Oh, Moment, meine Kamera ist gerade abgestürzt", sagt der Fernsehmann.

Steinmeier muss noch einmal von vorn anfangen. Er macht geduldig alles mit, dabei