Frankfurt am Main liegt jetzt in Retroland

Ohne Geschichte keine Identität: Darauf scheinen sich in unserer geschichtsvernarrten Gegenwart alle einigen zu können. "Geschichtsverlust", so hat es der damalige Bundespräsident Johannes Rau 2002 beim Deutschen Historikertag formuliert, "bedeutet Identitätskrise und Identitätsverlust."

Doch was, wenn Gegenwartsverlust droht?

In den USA gab die Raketenfirma SpaceX diese Woche mit viel PR-Tamtam den Namen des ersten Weltraumtouristen bekannt, der eine Mondumrundung gebucht hat, eine Pauschalreise wie aus einem Science-Fiction-Film. Die Nachricht täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Tourismusindustrie sehr oft eine Retroindustrie ist. Ihr Rohstoff sei Zeit, schreibt der Historiker Valentin Groebner in einem neuen, ebenso hellsichtigen wie beunruhigenden Buch (*). "Urlaub verspricht die Reise in ein Früher, das auf magische Weise konserviert wurde und wieder zugänglich ist."