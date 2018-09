Es gibt ein Bonmot der Schriftstellerin Françoise Sagan, das besagt, man wisse doch eher selten, "was Glück ist", aber meistens, "was Glück war". Und wenn auch nirgends verbürgt ist, dass Emmanuel Macron, der so gern zitiert, wie er liest, von Hegel über Stendhal bis Giono, auch Sagan gelesen hat, kommt einem jetzt, im September 2018, dieser Satz in den Sinn.

Denn blickt man in diesen Tagen zurück auf 16 Monate nahezu rauschhafter Präsidentschaft, stellt sich unweigerlich die Frage, ob es das jetzt war. Ob die sagenhafte Glückssträhne Macrons, die mit einem Wahlkampf begann, bei dem sich alle ernst zu nehmenden Gegner selbst ausschalteten, ob diese schier unglaubliche Fortune nun an ein Ende gelangt.