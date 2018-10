Der Riss geht durch die Familie. "Ich bin gegen das Verbot", sagt Élise Closhourcade, die Enkelin. "Das Gesetz bringt nix", sagt Alexis Vanpoucke, ihr Cousin. Die Oma aber ist anderer Meinung: "Keine Handys in Schulen? Völlig richtig! Ihr hängt doch die ganze Zeit nur noch am Handy und sprecht gar nicht mehr miteinander", sagt Marthe Closhourcade. Als wollte ihre dritte Enkelin die Meinung der Großmutter stützen, sitzt sie ein paar Meter entfernt in dieser typischen Haltung: den Oberkörper nach vorn geneigt, den Blick fest aufs Gerät in ihrer Hand gerichtet.

Anfang September endeten in Frankreich die großen Sommerferien, die zwei Monate der "grandes vacances". Seitdem ist die Nutzung von Smartphones und allen anderen Geräten, die einen Zugang zum Internet ermöglichen, in Kindergärten, Grundschulen und dem Collège, also der Mittelstufe bis zur neunten Klasse, nur noch zu pädagogischen Zwecken erlaubt. Ansonsten ist sie verboten – sowohl im Unterricht als auch in den Pausen. Das Verbot gilt