Es gibt Gäste, die pfeifen, wenn sie bestellen wollen. Und solche, die sich beschweren, noch bevor sie am Tisch sitzen. Oder ein Gericht zurückgeben, von dem sie schon zwei Drittel verputzt haben.



Mit diesen pingeligen oder großspurigen Typen ist Jana Kampmann(*) in ihrem Job als Restaurantleiterin in einem Fünfsternehotel lange gut zurechtgekommen. "Ich hatte den Ehrgeiz, schwierige Gäste auf meine Seite zu ziehen, von Haus und Service zu überzeugen", sagt die heute 41-Jährige. Mit einer Mischung aus Charme, Empathie und Tempo sei sie auf die Leute zugegangen, egal wie die sich benahmen, habe Wünsche erfüllt und die Stimmung am Tisch gehoben. Das sei ein gutes Gefühl gewesen, fast wie ein Spiel: Sie habe sich als persönliche Gastgeberin für alle gefühlt, so wie man es ihr während der Ausbildung eingeschärft hatte.