Friedrich Merz lebt und arbeitet in Arnsberg im Sauerland. Wenn man nach unvermeidbar langer Anreise am historischen Marktplatz von Arnsberg aussteigt, sieht man die klassizistische Auferstehungskirche aus den 1820er-Jahren und davor ein Plakat. Auf ihm ist ein Foto von Merz. Er spricht am 24. November auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "Kirche in der Zeit. Wagemut in Politik und Kirche in einer aus den Fugen geratenden Welt".

Der Betrachter hat nicht den Eindruck, dass Arnsberg aus den Fugen zu geraten droht. Bürgersteige und Straßen sind leer, immerhin sind einige Rentner unterwegs. Sie versammeln sich vor einem Stand mit gebratenem Fisch und Fischbrötchen. Die übrige Bevölkerung arbeitet oder besucht die Schule. Der Zug war pünktlich.

Das Sauerland bemüht sich um größeren touristischen Zuspruch. Im Regionalzug aus Dortmund war eine Reisegruppe auf dem Weg in ein Seminarhotel. Sie freute sich, aber es überwog die Sorge um die "Ordnung" des Frühstücks im Hotel. Was würde es geben und