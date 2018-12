Lehrer in Deutschland müssen ziemlich kreativ sein. Das ist Hend Al Khabbaz gleich aufgefallen. Wenn vor dem Fenster ihres Klassenzimmers die Blätter von den Bäumen segeln, sollten die Lehrkräfte das in ihren Unterricht einbauen: Sie müssen mit den Kindern Geschichten über den Herbst lesen oder die englischen Vokabeln für "Laub" und "Kälte" einführen. "Hier ist es wichtig, dass die Kinder gern lernen", sagt Al Khabbaz. In Syrien, ihrer Heimat, sei es vor allem darum gegangen, den Stoff des Schulbuchs durchzunehmen. "Das war anstrengender für die Schüler – hier ist es anstrengender für die Lehrer."

Dass die Syrerin Al Khabbaz so locker über ihre Erfahrungen im deutschen Schulsystem plaudern kann, ist nicht selbstverständlich. Es ist das Ergebnis harter Arbeit und einer simplen Idee.

Vielerorts fehlen Lehrkräfte, rund 7000 zusätzlich werden bis zum Jahr 2030 gebraucht, schätzt die Kultusministerkonferenz. Vor allem in ländlichen Gebieten und in Ostdeutschland bleiben schon heute Tausende Stellen