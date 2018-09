Nachdem im Juli 2017 die gröbsten Schäden der Gipfelrandale beseitigt, die ausgebrannten Autos abtransportiert und die geplünderten Geschäfte gesichert waren, sollte das Parlament seine Arbeit machen. Ein Sonderausschuss der Hamburger Bürgerschaft erhielt die Aufgabe, die Krawalle aufzuarbeiten. Er sollte die Ursachen klären und die Frage, wieso das größte Polizeiaufgebot der bundesdeutschen Geschichte während des G-20-Gipfels die Gewalt nicht in den Griff bekam. Das Ziel: "Lehren zu ziehen, damit sich so etwas in Hamburg nicht wiederholt". Die Parlamentarier wollten so auch zerstörtes Vertrauen in die Politik wieder aufbauen. Nun, nach gut einem Jahr, ist klar: Das hat nicht geklappt.