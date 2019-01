Das Outing kam ohne Vorwarnung. An einem Sonntag Mitte November fuhr der Student Markus Möller(*) nach einer Party zum Aufräumen in den "Stilbruch", einen linken Veranstaltungsklub an der Göttinger Uni. Alles war wie immer, leere Bierflaschen in Kisten räumen, Müll rausbringen, was halt so anfällt. Doch dann bat ihn jemand nach hinten, in den Bereich, den sie Backstage nennen, so schildern Augenzeugen übereinstimmend die Szene. Er musste sich auf ein Sofa setzen und saß einer Handvoll Aktivisten gegenüber.

Ob er sich noch an die Autofahrt zum Aktionstraining in Halle erinnern könne, soll eine Studentin ihn gefragt haben. "War dir unterwegs übel, weil du nicht gern Auto fährst oder weil du für den Verfassungsschutz berichten musstest?" Man wisse inzwischen sicher, dass er auf die Basisdemokratische Linke in Göttingen als V-Mann angesetzt worden sei. Die Studentin: "Du bist enttarnt."

Etwa zwei Stunden dauerte das Verhör. Möller reagierte entsetzt, stritt wütend alles ab. Als es vorbei war,