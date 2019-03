Ganz der Opa

Der Mann trägt ein schwarzes Shirt und dunkles Sakko, er wird heftig umarmt von den Chefs der Linken, er lächelt zurückhaltend. Am Platz der Vereinten Nationen im World Conference Center in Bonn wird der Europaabgeordnete Martin Schirdewan, 43, zum männlichen Spitzenkandidaten der Linken für die Europawahl gekürt. Es gibt Blumen, wie üblich, aber der Mann hat noch kein Nummer-eins-Gesicht parat, seine Bühnenerfahrung ist begrenzt.

Und die Bühne erobern ja auch andere bei diesem Linken-Parteitag in der früheren Hauptstadt der Alt-Bundesrepublik, dazu passend im Ton der Alt-Linken: "Hoch die internationale Solidarität", "Hände weg von Venezuela – vorwärts zum Sozialismus".

Es ist das Bild, das vom Parteitag am vergangenen Wochenende bleiben wird. Gut zwei Dutzend Figuren auf der Bühne schieben das Hauptthema – Europa – an den Rand. Nun rauft man wieder lustvoll parteiintern, was mindestens einmal im Jahr geschieht. Und der stille Mann im Sakko gerät etwas in den Hintergrund.

Dabei ist die Nominierung