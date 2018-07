Es habe da einst einen Kommilitonen gegeben, erzählt Lisa Feldman Barrett, der unbedingt mit ihr ausgehen wollte. Nein, dachte sie erst, der interessiert mich nicht. Dann ließ sie sich doch überreden.

Als sie dem jungen Mann gegenübersaß, spürte sie plötzlich die Röte in ihr Gesicht steigen, und in ihrem Bauch rührten sich die Schmetterlinge. "Ups", dachte sie, "ich muss mich getäuscht haben. Ich bin offenbar doch ein bisschen verliebt in ihn."

Beschwingt, wenn auch erschöpft ging sie anschließend nach Hause. Dort ließ sie sich ins Bett fallen – und verbrachte den Großteil der nächsten Woche darin. Die Hitzewallung und das Bauchgrimmen waren Vorboten einer Grippe gewesen.

Für Barrett ist diese Episode aus ihrer Studienzeit ein Paradebeispiel dafür, wie trügerisch Gefühle sind: War sie an diesem Abend verliebt gewesen? Hatte sie sich wirklich nur unwohl gefühlt? Und was eigentlich bedeutet das: "wirklich"? Kann ein Gefühl, das sie doch eindeutig empfunden hatte, unwirklich sein?

Rätsel wie dieses