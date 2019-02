Der Demografie-Experte Simon Küstenmacher, 35, stammt aus Gröbenzell bei München und lebt in Melbourne, wo er für das australische Beratungsunternehmen "The Demographics Group" arbeitet. Das Interview fand telefonisch und per E-Mail statt.

SPIEGEL: Hallo Herr Küstenmacher! Wieviel Uhr ist es denn bei Ihnen? Hallo, können Sie mich hören?



Küstenmacher: Ich höre Sie gut, alles klar. Hier in Melbourne ist es jetzt Mittagszeit, aber einen Tag später als bei Ihnen. Ich bin Ihnen 19 Stunden voraus.

SPIEGEL: Ein ziemlich weltumspannendes Telefongespräch, ich rufe Sie aus San Francisco an und lesen wird man das in Deutschland.