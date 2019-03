Gerry Weber geht es nicht gut. Er ist erkältet. Gerhard Weber, wie er eigentlich heißt, liegt in seinem Haus auf Mallorca im Bett und schwitzt. Er habe Fieber, sagt er am Telefon, "38,4". Zwei Tage später klagt er: "Ich fühle mich schlapp." Reisen kann er in dem Zustand nicht.

Es ist Anfang Februar, der 77-Jährige müsste im westfälischen Halle dringend nach dem Rechten sehen. Denn auch Gerry Weber, dem von ihm gegründeten Modekonzern, geht es nicht gut.

Ende vorigen Jahres wurde bekannt, dass das Unternehmen 900 Stellen streichen und mehr als 200 Filialen schließen will. Im Januar meldete Gerry Weber schließlich Insolvenz an. Weber, den privat niemand Gerry nennt, hat zwar keinen Posten mehr im Unternehmen, hält aber fast 30 Prozent der Anteile. "Ich bin immer da, wenn die mich rufen", sagt er.

Patriarchen wie Weber brauchen das Gefühl, es gehe nicht ohne sie, selbst im Ruhestand. Weber hatte immer das letzte Wort, auch bei Winzigkeiten, er kennt es nicht anders. Als Vorstandsvorsitzender