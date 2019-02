Krause, 38, ist Archäogenetiker, er analysiert DNA aus Knochen, die zum Teil Tausende Jahre alt sind. Seit 2014 ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Er rekonstruierte urgeschichtliche Migrationsströme und entdeckte durch die Analyse von 30 Milligramm Knochenpulver aus einer sibirischen Höhle einen neuen, engen Verwandten aus der Urzeit – den Denisova-Menschen. Nun hat Krause zusammen mit dem Journalisten Thomas Trappe ein Buch geschrieben, in dem es um etwas zutiefst Menschliches geht: wie der Homo sapiens, auf der Suche nach neuen Heimaten, immer wieder auf die Reise ging.