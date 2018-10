Sarah Prinz arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin in Bochum, Christopher forscht als Ingenieur an der Ruhr-Universität. Das Ehepaar, 33 und 32 Jahre alt, hat einen Sohn und erwartet ein zweites Kind.

SPIEGEL: Herr und Frau Prinz, Sie fahren morgen mit Ihrem zweijährigen Jungen in die Ferien. Wer hat sich um die Kleidung gekümmert, wer hat gepackt?

Sarah Prinz: Wir haben die Aufgaben wie üblich aufgeteilt. Ich wasche ohnehin immer die Wäsche. Christopher bügelt.

Christopher Prinz: Dieses Mal war es viel, lauter T-Shirts, Hosen und deine Blusen. Nachher packen wir noch gemeinsam die Koffer. Heute Morgen haben wir zusammen eingekauft.

Sarah Prinz: Das erledigen wir häufig gemeinsam. Uns ist es wichtig, dass keiner von uns wie ein Alien im Supermarkt steht, sondern dass beide daran denken, was wir für die Woche brauchen. Wir kümmern uns beide auch gleichermaßen um unseren Sohn. An einem Abend bringst du das Kind ins Bett, und ich räume die Küche auf und das Spielzeug zusammen – und am