Es war kein Wunschbündnis, das im Herbst des Jahres 2005 in Berlin zu regieren begann. Union wie SPD waren als Verlierer aus den Bundestagswahlen hervorgegangen. Andere, rechnerisch mögliche Allianzen kamen nicht zustande. Und so zwangen die damaligen Parteichefs Angela Merkel (CDU) und Franz Müntefering (SPD) ihre widerstrebenden Parteien in eine Große Koalition, die rasch den Beinamen "Notbündnis" erhielt.

Trotzdem setzte die ungeliebte Verbindung wegweisende Beschlüsse durch. Mindestlöhne wurden beschlossen und die Lebensarbeitszeit verlängert, das Elterngeld eingeführt und die Beziehungen zwischen Bund und Ländern neu geordnet. "Nur Große Koalitionen können große Probleme lösen", lautete das Motto, unter dem die zweite schwarz-rote Allianz der Nachkriegsgeschichte zumindest eine Zeit lang ordentliche Regierungsarbeit ablieferte.

Gut zwölf Jahre später haben sich Union und SPD erneut zusammengetan; doch diesmal erwecken die beiden Parteien nicht einmal mehr den Anschein, etwas Bleibendes