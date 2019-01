Um zu verstehen, warum die Grundsteuer, so wie sie ist, nicht mehr funktioniert, muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nur über die Straße spazieren. Es sind bloß ein paar Meter aus dem Dienstsitz hinaus, einmal über die Kreuzung, und die Absurdität dieser steuerlichen Konstruktion wird räumlich erfahrbar. Die Kreuzung geht von Ost nach West, und je nach Straßenseite gelten unterschiedliche Bewertungsgrundlagen.

Scholz' Ministerium, ein wuchtiges Gebäude aus der Nazizeit wurde 1935 gebaut, in jenem Jahr, das bis heute die Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer abgibt, zumindest für Immobilien im Osten. Das Bezugsjahr für Objekte im Westen der Republik und Berlins ist nicht ganz so lange her, aber gleichfalls antiquiert: 1964.

Eigentümer zweier Häuser in Berlin, die in Größe, Alter oder Ausstattung ähnlich sind, zahlen deshalb sehr verschiedene Beträge an Grundsteuern. Das Objekt im Osten – so das Beispiel eines Hauses, 80 Quadratmeter Wohn- und 500 Quadratmeter Grundstücksfläche