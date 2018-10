Es rufen jetzt viele an, die Freunde, die Feinde, ja sogar die wichtigen Talkshows melden sich. Er, der kleine Baustaatssekretär, soll allen seine große Geschichte erzählen, jenes schöne Stück vom plötzlichen Ruhm. Gunther Adler, Superstar. Der heimliche Gewinner der Affäre um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Aber Adler sagt alles ab. Er will keine Show, er will doch nur arbeiten.

Es hat sich ein bisschen was verändert im Leben von Gunther Adler, jenem Mann, der sich jahrelang unerkannt durch Landesbauordnungen wühlte und dann, innerhalb weniger Stunden, zu einer Symbolfigur im Berliner Koalitionsdrama aufstieg. Erst gefeuert, dann gefeiert und schließlich doch gehalten – so in etwa lässt sich das abenteuerliche Hin und Her beschreiben, in das ihn die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD in der Causa Maaßen geschickt haben.