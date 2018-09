Es ist, was wir dort aus der Ferne sehen, ein archaischer Kampf. Auf der einen Seite diese riesigen grauen, eisernen, dinosaurierartigen Monster, deren Schaufelräder sich mit ohrenbetäubendem Lärm in die Erde graben. Auf der anderen Seite das Grün der Bäume, die Stille, Häuser aus Holz in den Wipfeln, Menschen, die dort oben wohnen und ihre Kacke in Eimern sammeln, um sie den Angreifern, die von unten kommen, auf den Kopf zu kippen. Kampf um den Wald. Eine sterbende Industrie, deren endgültiges Aus gerade in Berlin beschlossen werden soll, kämpft einen ihrer letzten Kämpfe, dort im Hambacher Forst.