Der 63-jährige Arzt, der anonym bleiben möchte, fuhr zu Beginn seiner Karriere als Notarzt in einem Krankenwagen, später wurde er Chirurg in einer Klinik und danach Mannschaftsarzt eines Profiteams. Beim SPIEGEL arbeitete er als Dokumentationsjournalist an Gesundheitsthemen. Seit 2014 vertritt er regelmäßig niedergelassene Allgemeinmediziner in unterschiedlichen Stadtteilen – und erfährt dabei konkret, wie Krankheit und Gesundheit auch vom Wohnort abhängen.

Immer dann, wenn ich einen Patienten gründlicher untersuchen will, wird ein Balken auf meinem Computer rot, eine Art Wecksignal. Heißt für mich: Die zehn Minuten, die pro Behandlung ausreichen müssen, sind schon wieder um. Die Arzthelferin steckt dann manchmal den Kopf durch die Tür, schaut mich streng an und mahnt missbilligend: Das Wartezimmer sei gerappelt voll. Ich selbst lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen, doch manche Patienten reagieren genervt. Aber klar ist: Bei rund 40 Patienten pro Tag geht es nicht anders. Die Praxis